Победителя «Танцев со звездами» обвинили в хищениях у «Калашникова»

Победителя шоу «Танцы со звездами» Алексея Леденева обвинили в хищениях у концерна «Калашников», его отправили под домашний арест. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Леденев является также учредителем компании «Интертехника».

По данным следствия, с октября 2023 по ноябрь 2024 года Леденев совместно с техническим директором «Интертехники» в качестве подрядчиков концерна купили в Китае бракованные детали по низкой цене. Таким образом сумма ущерба «Калашникова» превысила 32 млн рублей.