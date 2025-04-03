Победителя «Танцев со звездами» обвинили в хищениях у «Калашникова»

Победителя шоу «Танцы со звездами» Алексея Леденева обвинили в хищениях у концерна «Калашников», его отправили под домашний арест. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Леденев является также учредителем компании «Интертехника».

По данным следствия, с октября 2023 по ноябрь 2024 года Леденев совместно с техническим директором «Интертехники» в качестве подрядчиков концерна купили в Китае бракованные детали по низкой цене. Таким образом сумма ущерба «Калашникова» превысила 32 млн рублей.

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Леденев будет находиться под домашним арестом до 12 мая 2025 года. Также ему нельзя покидать свой дом без разрешения следователя и контактировать с кем-либо, кроме близких родственников или адвокатов, использовать телефон, почту и интернет.

В 2010 году Леденев принял участие в ТВ-шоу «Танцы со звездами» в паре с певицей и актрисой Анастасией Стоцкой и одержал победу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Хищения

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