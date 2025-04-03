Победителя «Танцев со звездами» обвинили в хищениях у «Калашникова»
Победителя шоу «Танцы со звездами» Алексея Леденева обвинили в хищениях у концерна «Калашников», его отправили под домашний арест. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Леденев является также учредителем компании «Интертехника».
По данным следствия, с октября 2023 по ноябрь 2024 года Леденев совместно с техническим директором «Интертехники» в качестве подрядчиков концерна купили в Китае бракованные детали по низкой цене. Таким образом сумма ущерба «Калашникова» превысила 32 млн рублей.
Леденев будет находиться под домашним арестом до 12 мая 2025 года. Также ему нельзя покидать свой дом без разрешения следователя и контактировать с кем-либо, кроме близких родственников или адвокатов, использовать телефон, почту и интернет.
В 2010 году Леденев принял участие в ТВ-шоу «Танцы со звездами» в паре с певицей и актрисой Анастасией Стоцкой и одержал победу, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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