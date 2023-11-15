СМИ: Ребенок попал в больницу после хоррор-квеста в Санкт-Петербурге
15 ноября 202314:50
Одиннадцатилетний ребенок получил травму головы на хоррор-квесте в Санкт-Петербурге и был госпитализирован. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что один из актеров ударил пострадавшего ребенка по голове и попал в висок. Через час несовершеннолетний поступил в медучреждение.
В своем Telegram-канале прокуратура северной столицы сообщила о начатой по факту происшествия проверке.
Ранее полуторагодовалый ребенок выжил после падения с 18-го этажа в Новосибирске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru