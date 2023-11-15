СМИ: Ребенок попал в больницу после хоррор-квеста в Санкт-Петербурге

Отмечается, что один из актеров ударил пострадавшего ребенка по голове и попал в висок. Через час несовершеннолетний поступил в медучреждение.

В своем Telegram-канале прокуратура северной столицы сообщила о начатой по факту происшествия проверке.

Ранее полуторагодовалый ребенок выжил после падения с 18-го этажа в Новосибирске. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

