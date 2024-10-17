СМИ: Разлив топлива произошел на реке Дон
17 октября 202416:12
Пятно дизельного топлива обнаружено на реке Дон близ города Азов (Ростовская область). Об этом сообщил Telegram-канал Don Mash со ссылкой на местных жителей.
Сейчас Черноморо-Азовское управление Росприроднадзора выясняет причины инцидента.
Ранее из-за тайфуна «Гаеми» у побережья Филиппин затонул танкер с 1,4 миллиона литров мазута.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru