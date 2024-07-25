У берегов Филиппин затонул танкер с 1,4 миллиона литров мазута

Из-за тайфуна «Гаеми» у побережья Филиппин затонул танкер с 1,4 миллиона литров мазута, сообщил телеканал ABS-CBN News.

На реке Лена в Якутии произошел разлив нефти

Судно следовало в город Илоило, но перевернулось неподалеку от Манилы. Власти пытаются локализовать разлив топлива, который протянулся на несколько километров. С места крушения спасли 16 членов экипажа, еще одного ищут.

Представитель Береговой охраны Армандо Балило предупредил, что если из танкера вытечет весь мазут, то авария станет крупнейшей в истории Филиппин.

Ранее недалеко от якутского Тополиного произошел разлив нефтепродуктов, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ЭкологияНефтьНефтепродуктыФилиппины

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