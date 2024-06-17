На реке Лена в Якутии произошел разлив нефти
Разлив нефти зафиксировали на реке Лена в Олекминском районе Якутии, ведутся работы по удержанию продвижения сырья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу спасения республики.
Утечка произошла 15 июня во время погрузки нефтеналивной баржи ПАО «ЛОРП» МН 2501.
«В 22:00 (16:00 мск) 16 июня на реке Лена, под селом Хоринцы, проведена работа по удержанию дальнейшего продвижения нефти», — указали в службе спасения.
Ожидается, что во вторник на место прибудет скоростной теплоход «Ракета» с оборудованием и средствами очищения. В местности Советская Курья в 10 км ниже по течению от Хоринцов уже установили заградительные боны и провели обработку сорбентом.
Ранее нефтеразлив обнаружили на реке Пякупур в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, загрязнение оказалось локальным, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru