На реке Лена в Якутии произошел разлив нефти

Утечка произошла 15 июня во время погрузки нефтеналивной баржи ПАО «ЛОРП» МН 2501.

«В 22:00 (16:00 мск) 16 июня на реке Лена, под селом Хоринцы, проведена работа по удержанию дальнейшего продвижения нефти», — указали в службе спасения.

Ожидается, что во вторник на место прибудет скоростной теплоход «Ракета» с оборудованием и средствами очищения. В местности Советская Курья в 10 км ниже по течению от Хоринцов уже установили заградительные боны и провели обработку сорбентом.

Ранее нефтеразлив обнаружили на реке Пякупур в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, загрязнение оказалось локальным, напоминает Ura.ru.

