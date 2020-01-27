СМИ: Разбившийся в Афганистане лайнер был армейским

Сведения о том, куда направлялся разбившийся борт, противоречивы. По одним данным, он летел из Герата в Кабул. По другим - в индийскую столицу Нью-Дели.

Информация о числе пассажиров также разница. Называются цифры от 83 до 110 человек.

На место крушения самолёта направлены специальные силы, передает РИА ФАН. О предполагаемых причинах катастрофы информация пока не поступала.

