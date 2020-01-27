СМИ: Разбившийся в Афганистане лайнер был армейским

27 января 202014:21

Самолёт, который разбился в Афганистане, принадлежал афганской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник. Ранее стало известно о крушении пассажирского авиалайнера компании Ariana Afghan Airlines в провинции Газни на востоке страны. Район падения самолета контролирует радикальное движение «Талибан», запрещённое в России.

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Сведения о том, куда направлялся разбившийся борт, противоречивы. По одним данным, он летел из Герата в Кабул. По другим - в индийскую столицу Нью-Дели.

Информация о числе пассажиров также разница. Называются цифры от 83 до 110 человек.

На место крушения самолёта направлены специальные силы, передает РИА ФАН. О предполагаемых причинах катастрофы информация пока не поступала.

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ФОТО: pixabay.com
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