Адвокат: Суд Украины с Ираном из-за авиакатастрофы бесполезен и смешон
Президент Союза адвокатов России в эфире НСН заявил, что Украина завела дела по авиакатастрофе под Тегераном для проверки своих чиновников.
Украинские следователи Службы безопасности открыли дело по трем статьям Уголовного кодекса по обстоятельствам авиакатастрофы под Тегераном. Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с НСН высказал мнение, что привлечь иранскую сторону к ответственности не удастся.
«Если иметь в виду международный уголовный суд, то Иран не подписывал международных конвенций, и нет возможности их [представителей Ирана] там судить. В европейской конвенции и европейском суде по правам человека Ирана также нет. Остается только суд ООН - некая виртуальная конструкция, где уголовных дел не рассматривают. Поэтому разговоры про судопроизводство на Украине с привлечением к ответственности [представителей Ирана] это достаточно странная конструкция», - сказал Трунов.
По его словам, самой вероятной причиной открытия дела является проверка собственных ошибок.
«Думаю, дело возбуждается на предмет исследования вопросов ответственности украинских властей. Как это было с синайской катастрофой (авиационная катастрофа, , произошедшая в 2015 году над Синайским полуостровом, ставшая крупнейшей авиакатастрофой в истории Египта и России – прим. НСН) - в России было возбуждено уголовное дело, когда мы не могли привлечь к ответственности египетских подозреваемых. Но тогда проверялись нарушения российских властей - не выполнили те или иные требования, допустили старый самолет к полетам – это имеет смысл рассматривать. То, что Иран это страна изгой, где идут хаотичные обстрелы, известно во всем мире, а гражданская авиация продолжает туда летать. Если бы был запрет на полеты гражданской авиации, то этого бы не произошло», - пояснил свою позицию собеседник НСН.
Он также рассказал о двух вариантах возмещения вреда родственникам погибших.
«Все люди были застрахованы украинскими компаниями, соответственно, эти компании должны выплатить людям деньги, а в последующем взыскать их с виновной стороны. Возможно, это предмет межгосударственного диалога. Например, как вариант может быть межправительственное соглашение о признании Ираном вины и выплаты им компенсаций за утрату жизни и здоровья по определенной договорной цене. Это уже было применено, когда украинцы сбили самолет с израильтянами. А судиться в Иране это смешная история, как и на Украине», - заключил глава Союза адвокатов РФ.
Уголовное дело возбуждено по статьям: «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта», «Умышленное убийство» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» УК Украины. Распоряжение о возбуждении уголовного производства поступило от офиса президента Украины, уточнили в СБУ.
Напомним, Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» рухнул 8 января спустя несколько минут после вылета из аэропорта столицы Ирана. Погибло порядка 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, подданные Великобритании и Швеции.
11 января генеральный штаб ВС Ирана признал, что самолет был сбит расчетом противовоздушной обороны столичного региона – система ошибочно приняла лайнер за крылатую ракету.
Ранее НСН сообщала, что бывший секретaрь Советa нaционaльной безопaсности и обороны Укрaины Aлексaндр Турчинов призвaл нaкaзaть Россию зa сбитый Ирaном в Тегерaне Boeing. Он отметил, что это уже второй пaссaжирский Boeing, который зa последнее время был уничтожен российской рaкетой.
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