Адвокат: Суд Украины с Ираном из-за авиакатастрофы бесполезен и смешон

«Думаю, дело возбуждается на предмет исследования вопросов ответственности украинских властей. Как это было с синайской катастрофой (авиационная катастрофа, , произошедшая в 2015 году над Синайским полуостровом, ставшая крупнейшей авиакатастрофой в истории Египта и России – прим. НСН) - в России было возбуждено уголовное дело, когда мы не могли привлечь к ответственности египетских подозреваемых. Но тогда проверялись нарушения российских властей - не выполнили те или иные требования, допустили старый самолет к полетам – это имеет смысл рассматривать. То, что Иран это страна изгой, где идут хаотичные обстрелы, известно во всем мире, а гражданская авиация продолжает туда летать. Если бы был запрет на полеты гражданской авиации, то этого бы не произошло», - пояснил свою позицию собеседник НСН.

Он также рассказал о двух вариантах возмещения вреда родственникам погибших.

«Все люди были застрахованы украинскими компаниями, соответственно, эти компании должны выплатить людям деньги, а в последующем взыскать их с виновной стороны. Возможно, это предмет межгосударственного диалога. Например, как вариант может быть межправительственное соглашение о признании Ираном вины и выплаты им компенсаций за утрату жизни и здоровья по определенной договорной цене. Это уже было применено, когда украинцы сбили самолет с израильтянами. А судиться в Иране это смешная история, как и на Украине», - заключил глава Союза адвокатов РФ.

Уголовное дело возбуждено по статьям: «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта», «Умышленное убийство» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» УК Украины. Распоряжение о возбуждении уголовного производства поступило от офиса президента Украины, уточнили в СБУ.

Напомним, Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» рухнул 8 января спустя несколько минут после вылета из аэропорта столицы Ирана. Погибло порядка 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады, Украины, подданные Великобритании и Швеции.

11 января генеральный штаб ВС Ирана признал, что самолет был сбит расчетом противовоздушной обороны столичного региона – система ошибочно приняла лайнер за крылатую ракету.

Ранее НСН сообщала, что бывший секретaрь Советa нaционaльной безопaсности и обороны Укрaины Aлексaндр Турчинов призвaл нaкaзaть Россию зa сбитый Ирaном в Тегерaне Boeing. Он отметил, что это уже второй пaссaжирский Boeing, который зa последнее время был уничтожен российской рaкетой.



