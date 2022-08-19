СМИ: рабочий погиб при обрушении стены старого здания в Москве

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл на юго-востоке столицы на улице Крутицкий Вал.

«При разборе стены дома старой постройки она упала на рабочего, который не успел отбежать», - уточнил источник.

Ранее в Омске не менее 40 человек были эвакуированы из пятиэтажного дома, где обрушилась стена. Площадь обрушения составляет 200 квадратных метров.