СМИ: рабочий погиб при обрушении стены старого здания в Москве

Рабочий погиб в результате обрушения стены старого здания в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В Колумбии более 300 человек пострадали при обрушении трибуны во время корриды

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл на юго-востоке столицы на улице Крутицкий Вал.

«При разборе стены дома старой постройки она упала на рабочего, который не успел отбежать», - уточнил источник.

Ранее в Омске не менее 40 человек были эвакуированы из пятиэтажного дома, где обрушилась стена. Площадь обрушения составляет 200 квадратных метров.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбрушениеПогибшиеМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры