В Колумбии более 300 человек пострадали при обрушении трибуны во время корриды

Более 300 человек пострадали в результате обрушения трибуны во время боя быков в департаменте Толима в Колумбии. Об этом сообщила руководитель департамента здравоохранения региона Марта Паласиос.

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Часть сооружения со зрителями обрушилась во время традиционного праздника с корралехой — забегом быков, при котором уставшее животное не убивают, а заменяют.

«Мы считаем важным сообщить, что 322 человека обратились за неотложной медицинской помощью», — цитирует чиновницу ТАСС.

В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе годовалый ребенок, пишет RT. Четверо пострадавших находятся в реанимации, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: depositphotos.com
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