В Колумбии более 300 человек пострадали при обрушении трибуны во время корриды

Часть сооружения со зрителями обрушилась во время традиционного праздника с корралехой — забегом быков, при котором уставшее животное не убивают, а заменяют.

«Мы считаем важным сообщить, что 322 человека обратились за неотложной медицинской помощью», — цитирует чиновницу ТАСС.

В результате инцидента погибли четыре человека, в том числе годовалый ребенок, пишет RT. Четверо пострадавших находятся в реанимации, отмечает телеканал «360».

