СМИ: Пять человек погибли в результате стрельбы на Шри-Ланке

Инцидент произошел 22 января около 08:30 (06:00 мск). По данным издания, группа неизвестных открыла стрельбу по пяти людям в автомобиле. Четверо из них погибли на месте.

«Число погибших ... возросло до пяти, после того как еще один, доставленный в больницу с огнестрельными ранениями, скончался от полученных травм», — отмечается в материале.

Ранее в Республике Алтай мужчина открыл стрельбу у входа в бар из-за слишком громкой музыки в заведении, напоминает RT.

