СМИ: Пять человек погибли в результате стрельбы на Шри-Ланке
Стрельба произошла в районе Белиатты в Тангалле на юге Шри-Ланки, погибли пять человек. Об этом пишет местное издание Ada Derana.
Инцидент произошел 22 января около 08:30 (06:00 мск). По данным издания, группа неизвестных открыла стрельбу по пяти людям в автомобиле. Четверо из них погибли на месте.
«Число погибших ... возросло до пяти, после того как еще один, доставленный в больницу с огнестрельными ранениями, скончался от полученных травм», — отмечается в материале.
Ранее в Республике Алтай мужчина открыл стрельбу у входа в бар из-за слишком громкой музыки в заведении, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru