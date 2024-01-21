Жертвами стрельбы в штате Иллинойс стали четыре человека

В результате стрельбы в населенном пункте Тинли-Парк в штате Иллинойс погибли четыре человека, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на местные власти.

Один человек погиб при стрельбе у ТЦ в Лос-Анджелесе

По предварительной информации, стрельба произошла на фоне бытового конфликта. Точные причины неизвестны.

Полиция задержала подозреваемого. По факту инцидента началось расследование.

В штате Айова 4 января произошла стрельба в одной из школ. Три человека получили ранения. Нападавший совершил суицид, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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