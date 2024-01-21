Жертвами стрельбы в штате Иллинойс стали четыре человека
21 января 202422:58
В результате стрельбы в населенном пункте Тинли-Парк в штате Иллинойс погибли четыре человека, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на местные власти.
По предварительной информации, стрельба произошла на фоне бытового конфликта. Точные причины неизвестны.
Полиция задержала подозреваемого. По факту инцидента началось расследование.
В штате Айова 4 января произошла стрельба в одной из школ. Три человека получили ранения. Нападавший совершил суицид, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жертвами стрельбы в штате Иллинойс стали четыре человека
- На объектах критической инфраструктуры Ленобласти объявили повышенную готовность
- Генсек ООН осудил удар ВСУ по Донецку
- Президент Финляндии выступил против двойного гражданства для россиян
- Ученые предупредили о риски пандемии из-за найденных в Сибири вирусов
- Число жертв удара ВСУ по Донецку увеличилось до 27
- На юго-западе Москвы задержали участников конфликта со стрельбой
- Клип SHAMAN на песню «Живой» вошел в мировой чарт YouTube
- Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам обстрела Донецка
- Израиль отказался прекращать бои в Газе в обмен на освобождение заложников
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru