Полиция задержала участников драки в вагоне на МЦК
Полиция задержала двоих мигрантов, которые подозреваются в хулиганских действиях в электропоезде Московского центрального кольца (МЦК), сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
В сообщении говорится, что по факту драки, которая произошла 14 ноября, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
«Предварительно установлено, что двое находившихся в состоянии алкогольного опьянения мужчин спровоцировали словесный конфликт, который перерос в потасовку. Никто из её участников в полицию не обращался», - уточнили в полиции.
Правоохранители добавили, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.
Ранее в соцсетях появилось видео стычки приезжих и москвичей в МЦК. В СМИ сообщили, что несколько мигрантов шумели и нарушали общественный порядок, а конфликт разгорелся после того, как им сделали замечание, сообщает телеканал «360».
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