Полиция задержала участников драки в вагоне на МЦК

В сообщении говорится, что по факту драки, которая произошла 14 ноября, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«Предварительно установлено, что двое находившихся в состоянии алкогольного опьянения мужчин спровоцировали словесный конфликт, который перерос в потасовку. Никто из её участников в полицию не обращался», - уточнили в полиции.

Правоохранители добавили, что в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Ранее в соцсетях появилось видео стычки приезжих и москвичей в МЦК. В СМИ сообщили, что несколько мигрантов шумели и нарушали общественный порядок, а конфликт разгорелся после того, как им сделали замечание, сообщает телеканал «360».