Во Владивостоке сняли с рейса двух авиадебоширов

Сотрудники транспортной полиции прибыли на борт, после чего сопроводили в дежурную часть полиции жителей города 40 и 42 лет, которые пронесли с собой в самолет алкоголь.

Командир экипажа решил отстранить нарушителей от полета, но те проигнорировали требования не только членов экипажа, но и прибывших на борт полицейских.

Во время доставления их в дежурную часть один из дебоширов нанес удары полицейскому.

Ранее несколько пассажирок авиалайнера, который выполнял рейс из Стамбула в Тунис, устроили драку, пишет издание Business News. Позже к драке присоединились еще несколько человек.

