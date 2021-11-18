СМИ: пьяный кавказец избил парня с девушкой в Москве

Автор ролика предположил, что нетрезвому мужчине с неславянской внешностью не понравилось, как на него посмотрел парень, стоявший вместе с девушкой. Словесная перепалка переросла в драку и после ударов агрессора москвич оказался земле.

Девушка попыталась вступиться за парня, однако хулиган ударил и её, да так, что она отлетела на несколько метров. Затем он ещё раз напал на мужчину.

В полиции данный инцидент пока никак не комментировали.

Ранее правоохранители задержали двоих мигрантов, которые подозреваются в хулиганских действиях в электропоезде Московского центрального кольца (МЦК), по факту драки, которая произошла 14 ноября, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

