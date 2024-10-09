СМИ: Пустыню Сахара частично затопило впервые за несколько десятков лет

Пустыня Сахара оказалась частично затоплена, это произошло впервые за несколько десятков лет, сообщило издание The Independent.

В Англии около 650 зданий затопило из-за наводнений

Отмечается, что жертвами стихийного бедствия стали более 20 человек в Алжире и Марокко, а уровень осадков за два дня превысил среднегодовые показатели (менее 250 мм осадков в год) в нескольких районах.

В свою очередь специалист главного управления метеорологии Марокко Хуссин Юабеба заявил, что столь интенсивных дождей регион не видел 30-50 лет.

Ранее в Южной Африке выпал снег.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МароккоАлжирАфрикаНаводнение

Горячие новости

Все новости

партнеры