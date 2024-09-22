В Южной Африке выпал снег
В Южной Африке выпал снег. Очевидцы публикуют кадры в соцсетях.
Снегопад продолжался около 10 часов, за это время выпало порядка двух метров снега. Объявлен восьмой уровень погодной опасности.
Многие электростанции и водопроводы вышли из строя, движение по дорогам затруднено или полностью остановлено, а дикие животные вынуждены приспосабливаться к новым условиям.
Несколько сотен человек стоят в пробках на трассе Йоханнесбург-Дурбан, один человек погиб из-за переохлаждения, сообщает портал IOL.
Ранее из-за снегопада на севере Казахстана ограничили движение на нескольких участках автодорог республиканского и областного значения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru