В Южной Африке выпал снег

Снегопад продолжался около 10 часов, за это время выпало порядка двух метров снега. Объявлен восьмой уровень погодной опасности.



Многие электростанции и водопроводы вышли из строя, движение по дорогам затруднено или полностью остановлено, а дикие животные вынуждены приспосабливаться к новым условиям.

Несколько сотен человек стоят в пробках на трассе Йоханнесбург-Дурбан, один человек погиб из-за переохлаждения, сообщает портал IOL.

Ранее из-за снегопада на севере Казахстана ограничили движение на нескольких участках автодорог республиканского и областного значения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

