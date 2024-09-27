В Англии около 650 зданий затопило из-за наводнений

Почти 650 зданий в различных частях Англии затопило из-за наводнений. Об этом заявили в британском агентстве по охране окружающей среды.

Вышедший из берегов Дунай затопил набережные Будапешта

Как отметили в ведомстве, за последние сутки в стране прошли сильные дожди, они спровоцировали локализованные разливы рек и затопления поверхностными водами в Центральной Англии, Йоркшире, Северо-Восточной Англии.

«Дожди и грозы вызвали затопление около 650 объектов недвижимости», — подчеркнули в агентстве.

Специалисты работают на местах, устраняя последствия ливней и оказывая помощь местным властям.

Ранее СМИ сообщали о затоплении дорог и железнодорожных путей в разных частях Англии, кроме того, был затоплен стадион футбольного клуба «Телфорд Юнайтед».

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ФОТО: РИА Новости
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