В Англии около 650 зданий затопило из-за наводнений

Как отметили в ведомстве, за последние сутки в стране прошли сильные дожди, они спровоцировали локализованные разливы рек и затопления поверхностными водами в Центральной Англии, Йоркшире, Северо-Восточной Англии.

«Дожди и грозы вызвали затопление около 650 объектов недвижимости», — подчеркнули в агентстве.

Специалисты работают на местах, устраняя последствия ливней и оказывая помощь местным властям.

Ранее СМИ сообщали о затоплении дорог и железнодорожных путей в разных частях Англии, кроме того, был затоплен стадион футбольного клуба «Телфорд Юнайтед».

