СМИ: Против блогера Лерчек и Артема Чекалина завели новое уголовное дело

МВД завело новое уголовное дело против блогера Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных о совершении операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Согласно данным, уголовное дело завели по статье 193 пункт 1. Отмечается, что по обоим адресам сейчас проводится обыск.