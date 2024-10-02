СМИ: Против блогера Лерчек и Артема Чекалина завели новое уголовное дело

МВД завело новое уголовное дело против блогера Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных о совершении операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Согласно данным, уголовное дело завели по статье 193 пункт 1. Отмечается, что по обоим адресам сейчас проводится обыск.

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Подчеркивается, что речь идет об оплате марафонов блогера через Дубай.

По данным Telegram-канала «SHOT», Артем Чекалин сейчас находится в отделе полиции, силовики подозревают чету в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов через банк в Дубае.

Ранее сообщалось, что суд официально расторг брак Валерии и Артема Чекалиных. Отмечалось, что дети останутся с Валерией, однако Артем сможет видеться с ними в любое время. Лерчек сообщала в своих соцсетях, что причиной развода с мужем стали трудности, которые они не смогли пройти вместе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:БлогерыРоссияУголовное Дело

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