СМИ: Против блогера Лерчек и Артема Чекалина завели новое уголовное дело
МВД завело новое уголовное дело против блогера Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных о совершении операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Согласно данным, уголовное дело завели по статье 193 пункт 1. Отмечается, что по обоим адресам сейчас проводится обыск.
Подчеркивается, что речь идет об оплате марафонов блогера через Дубай.
По данным Telegram-канала «SHOT», Артем Чекалин сейчас находится в отделе полиции, силовики подозревают чету в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов через банк в Дубае.
Ранее сообщалось, что суд официально расторг брак Валерии и Артема Чекалиных. Отмечалось, что дети останутся с Валерией, однако Артем сможет видеться с ними в любое время. Лерчек сообщала в своих соцсетях, что причиной развода с мужем стали трудности, которые они не смогли пройти вместе, передает «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Против блогера Лерчек и Артема Чекалина завели новое уголовное дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru