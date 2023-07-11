Пропавших в Пермском крае туристов с детьми нашли

Всех пропавших в Пермском крае туристов с детьми нашли, сообщило министерство территориальной безопасности региона.

Гид-проводник предположил, что пропавшие в Пермском крае туристы задержались из-за падения уровня воды

Уточняется, что все обнаруженные туристы живы и здоровы.

Накануне стало известно, что группа туристов из 22 человек, в том числе 11 детей, пропала во время сплава по реке Усьве в Пермском крае.

В МЧС подтвердили исчезновение группы, а сотрудники полиции организовали поиски, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Мокрушин
ТЕГИ:Пермский КрайТуристы

Горячие новости

Все новости

партнеры