Гид-проводник предположил, что пропавшие в Пермском крае туристы задержались из-за падения уровня воды
Группа туристов, пропавших во время сплава по реке Усьва в Пермском крае, могла задержаться на маршруте из-за падения уровня воды. Об этом заявил гид-проводник по Пермскому краю Александр Остапенко в беседе с RT.
Ранее в МЧС сообщили, что группа из 22 человек, в том числе 11 детей, пропала в ходе сплава по реке Усьве. Туристы, которые должны были пройти маршрут к 9 июля, не вышли на связь.
Как отметил Остапенко, сейчас в Пермском крае установилась жара и сильно упал уровень воды.
«Соответственно, я считаю, что причина задержки группы в том, что они не могут пройти этот маршрут из-за того, что нет воды. А связь там теряется из-за того, что там достаточно дикие места», — заявил эксперт.
Остапенко напомнил, что аналогичная ситуация с низким уровнем воды и жаркой погодой была в регионе несколько лет назад. По мнению гида-проводника, туристы просто застряли.
«Переживать, что случилась трагедия, не стоит, там нет таких опасных участков воды», — добавил эксперт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru