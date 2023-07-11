Гид-проводник предположил, что пропавшие в Пермском крае туристы задержались из-за падения уровня воды

Ранее в МЧС сообщили, что группа из 22 человек, в том числе 11 детей, пропала в ходе сплава по реке Усьве. Туристы, которые должны были пройти маршрут к 9 июля, не вышли на связь.

Как отметил Остапенко, сейчас в Пермском крае установилась жара и сильно упал уровень воды.

«Соответственно, я считаю, что причина задержки группы в том, что они не могут пройти этот маршрут из-за того, что нет воды. А связь там теряется из-за того, что там достаточно дикие места», — заявил эксперт.

Остапенко напомнил, что аналогичная ситуация с низким уровнем воды и жаркой погодой была в регионе несколько лет назад. По мнению гида-проводника, туристы просто застряли.

«Переживать, что случилась трагедия, не стоит, там нет таких опасных участков воды», — добавил эксперт.

