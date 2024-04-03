СМИ: Промышленный квартал эвакуировали в Москве из-за найденного выстрела от РПГ

Согласно данным, опасный предмет обнаружили на территории стоянки спецтехники недалеко от ж/д-станции Дегунино. Канал отмечает, что предмет «показался» из-под кучи снега.

Подчеркивается, что в районе Поморской улицы работают саперы и кинологи.

Ранее сообщалось, что местный житель обнаружил упавший беспилотный летательный аппарат самолетного типа в лесополосе на окраине подмосковного Чехова. Местный житель обнаружил БПЛА, когда гулял с собакой, и сразу сообщил о находке в полицию, передает «Радиоточка НСН».

