СМИ: Промышленный квартал эвакуировали в Москве из-за найденного выстрела от РПГ

Промышленный квартал эвакуировали в Москве из-за найденного выстрела от реактивного противотанкового гранатомета (РПГ). Об этом сообщил Telegram-канал «Shot».

Два БПЛА взорвались на территории нефтезавода в Калужской области

Согласно данным, опасный предмет обнаружили на территории стоянки спецтехники недалеко от ж/д-станции Дегунино. Канал отмечает, что предмет «показался» из-под кучи снега.

Подчеркивается, что в районе Поморской улицы работают саперы и кинологи.

Ранее сообщалось, что местный житель обнаружил упавший беспилотный летательный аппарат самолетного типа в лесополосе на окраине подмосковного Чехова. Местный житель обнаружил БПЛА, когда гулял с собакой, и сразу сообщил о находке в полицию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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