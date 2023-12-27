СМИ: Прокурор запросил для участников «Маяковский чтений» до семи лет колонии

Прокурор потребовал отправить в колонию участников «Маяковских чтений» Артема Камардина и Егора Штовбе по делу об экстремизме и «призывах к деятельности против безопасности государства», сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской районный суд.

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Как уточнил собеседник агентства, гособвинение запросило назначить Штовбе шесть лет колонии общего режима. Для Камардина просят семь лет колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Оглашение приговора назначено на 28 декабря.

По версии следствия, в сентябре 2022 года Камардин зачитал на Триумфальной площади столицы у памятника Маяковскому стихи, оскорбляющие ополченцев и детей Донбасса. После задержания участники «Маяковских чтений» извинились за свои слова.

Ранее Московский городской суд на полгода продлил срок содержания под стражей Игоря Стрелкова (Гиркина), которому предъявили обвинение в призывах к экстремистской деятельности в интернете, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:СудЭкстремизмКолония

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