СМИ: Прокурор запросил для участников «Маяковский чтений» до семи лет колонии
Прокурор потребовал отправить в колонию участников «Маяковских чтений» Артема Камардина и Егора Штовбе по делу об экстремизме и «призывах к деятельности против безопасности государства», сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской районный суд.
Как уточнил собеседник агентства, гособвинение запросило назначить Штовбе шесть лет колонии общего режима. Для Камардина просят семь лет колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Оглашение приговора назначено на 28 декабря.
По версии следствия, в сентябре 2022 года Камардин зачитал на Триумфальной площади столицы у памятника Маяковскому стихи, оскорбляющие ополченцев и детей Донбасса. После задержания участники «Маяковских чтений» извинились за свои слова.
Ранее Московский городской суд на полгода продлил срок содержания под стражей Игоря Стрелкова (Гиркина), которому предъявили обвинение в призывах к экстремистской деятельности в интернете, сообщает «Радиоточка НСН».
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