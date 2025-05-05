Саудовская Аравия подняла цены на нефть для азиатских покупателей на 20 центов

Цены увеличатся на всю сырую нефть, в том числе на основной сорт Arab Light. Ранее ожидалось, что стоимости нефти увеличится на 30 центов.

Ожидается, что это частично нивелирует недавнее падение цен почти на 20% из-за более высокой добычи ОПЕК+ и торговой войны американского лидера Дональда Трампа. Это должно было отразиться на планах Саудовской Аравии выполнить план Vision 2030 по модернизации экономики.

Для обеспечения промышленного развития, создания рабочих мест и строительства новых туристических курортов Саудовской Аравии необходимо, чтобы цены на нефть превышали $100 за баррель.

Ранее цены на нефть марки Brent упали ниже $60 за баррель. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

