Саудовская Аравия подняла цены на нефть для азиатских покупателей на 20 центов
Для крупнейших покупателей саудовской нефти в Азии цена за баррель вырастет на 20 центов с июня 2025 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на корпорацию Saudi Aramco.
Цены увеличатся на всю сырую нефть, в том числе на основной сорт Arab Light. Ранее ожидалось, что стоимости нефти увеличится на 30 центов.
Ожидается, что это частично нивелирует недавнее падение цен почти на 20% из-за более высокой добычи ОПЕК+ и торговой войны американского лидера Дональда Трампа. Это должно было отразиться на планах Саудовской Аравии выполнить план Vision 2030 по модернизации экономики.
Для обеспечения промышленного развития, создания рабочих мест и строительства новых туристических курортов Саудовской Аравии необходимо, чтобы цены на нефть превышали $100 за баррель.
Ранее цены на нефть марки Brent упали ниже $60 за баррель. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru