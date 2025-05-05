Lionsgate анонсировала документальный фильм о создании франшизы «Джон Уик»

В проекте фанатов ждут интервью с создателем франшизы, режиссёром и продюсером Чадом Стахелски, а также актёром Киану Ривзом, который сыграл главную роль - киллера Джона Уика. Кроме того, Lionsgate пообещала эксклюзивные видео со съёмочной площадки.

«Я рад провести фанатов за кулисы фильмов о Джоне Уике, это необыкновенное путешествие», - заявил Ривз.

Ранее стало известно, что сыгравшие в культовом боевике «Скорость» (1994) Ривз и Сандра Буллок снова появятся в одном фильме - романтическом триллере от Amazon MGM Studios, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

