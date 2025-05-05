В МВД Дагестана подтвердили гибель двух полицейских при нападении в Махачкале
5 мая 202517:57
В результате нападения преступников на наряд ДПС в Махачкале погибли двое полицейских. Об этом заявили в пресс-службе МВД по Дагестану.
В ведомстве указали, что ещё двое сотрудников полиции были ранены и в настоящее время находятся в больнице.
«Им, как и трём гражданским, получившим ранения в данном происшествии, медиками оказывается вся необходимая помощь», - говорится в сообщении.
Ранее в Минздраве Дагестана заявили, что в ходе перестрелки в Махачкале была ранена 17-летняя девочка, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru