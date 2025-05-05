В МВД Дагестана подтвердили гибель двух полицейских при нападении в Махачкале

В ведомстве указали, что ещё двое сотрудников полиции были ранены и в настоящее время находятся в больнице.

«Им, как и трём гражданским, получившим ранения в данном происшествии, медиками оказывается вся необходимая помощь», - говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве Дагестана заявили, что в ходе перестрелки в Махачкале была ранена 17-летняя девочка, сообщает RT.

