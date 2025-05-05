Президенту Словакии подали петицию об отмене антироссийских санкций
Активисты в Словакии подали петицию президенту страны Петеру Пеллегрини, в которой потребовали провести референдум об отмене антироссийских санкций. Об этом сообщило РИА Новости.
По словам лидера Словацкого движения возрождения Роберта Швеца, активистам удалось собрать 395401 подпись при необходимых 350 тысячах. «Это очень хорошее количество, мы устали, но мы счастливы», — добавил он.
Авторы обращения заявили, что участники общенационального референдума должны будут ответить на вопрос: «Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?»
Ранее петицию об отмене антироссийских санкций словацкому лидеру подали активисты гражданского объединения «Брат за брата», она собрала свыше 450 тысяч подписей. Президент Словакии признал, что некоторые европейские санкции против России наносят ущерб экономике страны, и пообещал изучить петицию о проведении референдума об их отмене. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru