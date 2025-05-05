Народный артист России Николай Горохов умер во Владимирской области
На 75 году жизни скончался народный артист России, почетный гражданин Владимирской области, лауреат «Золотой маски» Николай Горохов, сообщили в правительстве региона.
Артист родился в Курске в 1950 году. В 1974 окончил школу-студию МХАТ. Потом служил в Ивановском драматическом театре, а с 1978 года связал свою сценическую жизнь с Владимирским академическим театром драмы им. Луначарского. Параллельно преподавал во Владимирском государственном гуманитарном университете, снимался в кино.
В сообщении правительства региона говорится о том, что Горохов был выдающимся актером, человеком, чье имя навсегда вписано в историю владимирской театральной сцены.
Отпевание артиста состоится 8 мая в 10:00 в Успенском соборе города Владимира.
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