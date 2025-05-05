В России появится Национальный центр спортивной медицины

В России появится Национальный центр спортивной медицины. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, центр будет создан на базе ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства».

Отмечается, что целью создания центра является комплексное развитие в РФ спортивной медицины, укрепление здоровья российских спортсменов и повышение эффективности их медико-биологического обеспечения.

Ранее Путин подписал указ о награждении официального представителя МИД Марии Захаровой орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Сайт Кремля
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