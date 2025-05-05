Три человека погибли в результате перестрелки в Махачкале

В результате перестрелки на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова в Махачкале погибли три человека. Об этом заявили в Минздраве Дагестана.

Глава Дагестана раскрыл детали смертельной перестрелки в Махачкале

Отмечается, что «нападавшие нейтрализованы».

В ведомстве добавили, что в больницах находятся пятеро пострадавших - два сотрудника полиции и три гражданских лица.

Ранее в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ заявили, что нападение на полицейских в Махачкале, независимо от мотивов преступников - это тяжкое преступление, не имеющее оправданий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев
ТЕГИ:МахачкалаПогибшиеПерестрелкаДагестанМинздрав

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