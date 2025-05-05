Три человека погибли в результате перестрелки в Махачкале

Отмечается, что «нападавшие нейтрализованы».

В ведомстве добавили, что в больницах находятся пятеро пострадавших - два сотрудника полиции и три гражданских лица.

Ранее в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ заявили, что нападение на полицейских в Махачкале, независимо от мотивов преступников - это тяжкое преступление, не имеющее оправданий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

