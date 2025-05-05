Три человека погибли в результате перестрелки в Махачкале
5 мая 202517:30
В результате перестрелки на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова в Махачкале погибли три человека. Об этом заявили в Минздраве Дагестана.
Отмечается, что «нападавшие нейтрализованы».
В ведомстве добавили, что в больницах находятся пятеро пострадавших - два сотрудника полиции и три гражданских лица.
Ранее в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ заявили, что нападение на полицейских в Махачкале, независимо от мотивов преступников - это тяжкое преступление, не имеющее оправданий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru