В ДУМ РФ назвали тяжким преступлением нападение на полицейских в Махачкале

Нападение на полицейских в Махачкале, независимо от мотивов преступников - это тяжкое преступление, не имеющее оправданий. Такое заявление сделали в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ.

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Отмечается, что произошедшее является нападением «на гражданский мир, правопорядок и законность в республике».

В ДУМ призывали жителей Дагестана «сохранять верность закону и порядку», а также остерегаться провокаций.

«В эти тяжёлые часы мы... молим Всевышнего установить мир, порядок и спокойствие в республике», - говорится в заявлении.

Ранее глава республики Сергей Меликов заявил, что перестрелка в Махачкале началась из-за отказа пассажиров автомобиля остановиться по требованию сотрудников МВД, после чего злоумышленники открыли огонь, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Гянжеви Гаджибалаев
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