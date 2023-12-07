Мосгорсуд в закрытом режиме продлил арест Стрелкова на полгода

Московский городской суд продлил на полгода срок содержания под стражей Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом сообщил адвокат обвиняемого Гаджи Алиев.

По словам защитника, суд не принял во внимание отсутствие отрицательных характеристик для смягчения меры пресечения. Слушания прошли в закрытом для публики режиме.

Следующее заседание суда назначено на 14 декабря. Будет определен дальнейший порядок судебного разбирательства.

Игорь Стрелков в 2014 году был одним из лидеров ополчения в Донбассе и занимал пост министра обороны ДНР, в августе того же года он был снят с поста. Он был отправлен в следственный изолятор в июле нынешнего года по обвинению в призывах к экстремизму.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по словам самого Стрелкова, формальным поводом для дела стали два поста в его телеграм-канале о событиях в Крыму и проблемах с денежным довольствием военных.

