В Перми возле детского сада задержали неадекватного мужчину с ножом
Мужчину в неадекватном состоянии, который бегал по улице с похожим на нож предметом, задержали в Перми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД города.
Ранее в Сети появилось видео с размахивающим ножом мужчиной на территории детского сада в микрорайоне Балатово.
Как отметили в МВД, накануне вечером жители Индустриального района Перми пожаловались на неадекватного гражданина, который разгуливал по улице с предметом в руках, похожим на нож. Известно, что вблизи места, где заметили мужчину, находятся пять детских садов.
«На место незамедлительно был направлен наряд полиции. Гражданин был задержан и передан медицинским работникам», — сообщили правоохранители.
У задержанного изъяли предмет, по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее в Перми ученик кадетской школы ударил сувенирным ножом одноклассника. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как средней степени тяжести, пишет RT. Нападавшего поставили на учет группы риска.
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