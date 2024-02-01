В Перми возле детского сада задержали неадекватного мужчину с ножом

Ранее в Сети появилось видео с размахивающим ножом мужчиной на территории детского сада в микрорайоне Балатово.

Как отметили в МВД, накануне вечером жители Индустриального района Перми пожаловались на неадекватного гражданина, который разгуливал по улице с предметом в руках, похожим на нож. Известно, что вблизи места, где заметили мужчину, находятся пять детских садов.

«На место незамедлительно был направлен наряд полиции. Гражданин был задержан и передан медицинским работникам», — сообщили правоохранители.

У задержанного изъяли предмет, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Перми ученик кадетской школы ударил сувенирным ножом одноклассника. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как средней степени тяжести, пишет RT. Нападавшего поставили на учет группы риска.

