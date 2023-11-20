Родители написали заявление после дебоша актера Чиркова на детском конкурсе

По её словам, артист «был в полном неадеквате», его пытались вывести с мероприятия, но он каким-то образом возвращался.

Мама другой участницы рассказала, что Чирков, по словам её дочери, «заходил в гримерку к выступающим, брал их косметику, красился, матерился, через несколько минут плакал».

«В общем, сначала детям было смешно, потом действительно стало страшно... Довёл до слёз одну девочку... Организаторы пытались его вывести, он оказывал сопротивление», — заявила женщина.

Ранее в СМИ появилась информация, что подвыпивший Чирков в Обнинске решил наглядно показать подросткам, что такое «актерская профессия», курил на сцене и скандалил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

