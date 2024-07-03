СМИ: Причиной смерти крановщика в Москве могла стать передозировка наркотиков

Крановщик на стройке ЖК в Москве мог умереть от передозировки наркотиков. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По данным источников канала, на теле погибшего были обнаружены следы от инъекций, а рядам находились баночка с неизвестным веществом и шприц.

Кроме того, Telegram-канал Shot уточнил, что рабочий находился в организованном в кабине месте для отдыха. По предварительным данным, он мог пролежать внутри порядка четырех часов.

Ранее сообщалось, что причиной смерти вокалиста группы Crazy Town Сета Бинзера, который скончался 24 июня в возрасте 49 лет, стала передозировка наркотиков.

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ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
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