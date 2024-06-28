Названа причина смерти фронтмена группы Crazy Town
Причиной смерти вокалиста группы Crazy Town Сета Бинзера, который скончался 24 июня в возрасте 49 лет, стала передозировка наркотиками, рассказал его менеджер Хауи Губберман. Его слова приводит портал People Magazine.
Губберман пояснил, что Бинзер умер от смеси отпускаемых по рецепту препаратов и «уличных» наркотиков. Музыканта обнаружили мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
Менеджер артиста подчеркнул, что Бинзер начал употреблять запрещенные вещества после стремительного успеха группы и за годы так и не смог справиться с зависимостью.
Группа Crazy Town стала известной благодаря хиту Butterfly, выпущенному в 2000 году. Их последний тур состоялся в 2023 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР
- Названа причина смерти фронтмена группы Crazy Town
- «Яндекс музыка» по требованию РКН ограничила доступ к двум украинским исполнителям
- Зеленский: Украина подготовит свой план урегулирования конфликта до конца года
- Суперкомпьютер назвал Англию главным фаворитом Евро-2024 перед плей-офф
- В Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ
- Путин постановил компенсировать пенсии участвующим в СВО контрактникам
- Путин поздравил с 75-летием артиста Панкратова-Черного
- Сигурни Уивер получила почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля
- Суд в Москве приостановил работу «Кухни на районе» на 90 суток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru