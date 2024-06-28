Названа причина смерти фронтмена группы Crazy Town

Причиной смерти вокалиста группы Crazy Town Сета Бинзера, который скончался 24 июня в возрасте 49 лет, стала передозировка наркотиками, рассказал его менеджер Хауи Губберман. Его слова приводит портал People Magazine.

По альбому группы The Who поставят балет

Губберман пояснил, что Бинзер умер от смеси отпускаемых по рецепту препаратов и «уличных» наркотиков. Музыканта обнаружили мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.

Менеджер артиста подчеркнул, что Бинзер начал употреблять запрещенные вещества после стремительного успеха группы и за годы так и не смог справиться с зависимостью.

Группа Crazy Town стала известной благодаря хиту Butterfly, выпущенному в 2000 году. Их последний тур состоялся в 2023 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СмертьМузыкантыПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры