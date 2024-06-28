Названа причина смерти фронтмена группы Crazy Town

Губберман пояснил, что Бинзер умер от смеси отпускаемых по рецепту препаратов и «уличных» наркотиков. Музыканта обнаружили мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.

Менеджер артиста подчеркнул, что Бинзер начал употреблять запрещенные вещества после стремительного успеха группы и за годы так и не смог справиться с зависимостью.

Группа Crazy Town стала известной благодаря хиту Butterfly, выпущенному в 2000 году. Их последний тур состоялся в 2023 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».