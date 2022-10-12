Депутат ГД: Мобилизованный из Снежинска умер от передозировки наркотиками

Мобилизованный 27-летний житель Снежинска Челябинской области мог скончаться от передозировки наркотическими средствами. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова.

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Собеседник агентства рассказал, что эта версия выдвинута врачами, составившими заключение. По его словам, двое мобилизованных из Снежинска привезли наркотики из дома и употребили их, после чего один из них скончался. Депутат предположил, что мужчины пронесли запрещенные вещества в часть из-за халатного отношения к досмотру.

Об инциденте стало известно 11 октября. Мобилизованный умер на территории 32-го военного городка в Екатеринбурге.

Ранее уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева подтвердила гибель двух мобилизованных граждан. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:НаркотикиСмертьМобилизация
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