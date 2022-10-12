Депутат ГД: Мобилизованный из Снежинска умер от передозировки наркотиками
Мобилизованный 27-летний житель Снежинска Челябинской области мог скончаться от передозировки наркотическими средствами. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от Свердловской области Максима Иванова.
Собеседник агентства рассказал, что эта версия выдвинута врачами, составившими заключение. По его словам, двое мобилизованных из Снежинска привезли наркотики из дома и употребили их, после чего один из них скончался. Депутат предположил, что мужчины пронесли запрещенные вещества в часть из-за халатного отношения к досмотру.
Об инциденте стало известно 11 октября. Мобилизованный умер на территории 32-го военного городка в Екатеринбурге.
Ранее уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева подтвердила гибель двух мобилизованных граждан. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru