Депутат ГД: Мобилизованный из Снежинска умер от передозировки наркотиками

Собеседник агентства рассказал, что эта версия выдвинута врачами, составившими заключение. По его словам, двое мобилизованных из Снежинска привезли наркотики из дома и употребили их, после чего один из них скончался. Депутат предположил, что мужчины пронесли запрещенные вещества в часть из-за халатного отношения к досмотру.

Об инциденте стало известно 11 октября. Мобилизованный умер на территории 32-го военного городка в Екатеринбурге.

Ранее уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева подтвердила гибель двух мобилизованных граждан. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

