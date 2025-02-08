СМИ: Причиной пожара в здании Электрозавода в Москве могло стать короткое замыкание
8 февраля 202519:07
Причиной пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве могло стать стать короткое замыкание в электрооборудовании, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
В НИИ Склифосовского госпитализируют трех человек, они отравились угарным газом. Их состояние оценивают как не тяжелое, угрозы жизни нет, сообщил Депздрав Москвы.
СК организовал доследственную проверку, прокуратура Москвы контролирует ее ход и результаты.
По данным Telegram-канала Shot, площадь пожара выросла до 300 квадратных метров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru