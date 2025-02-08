СМИ: Причиной пожара в здании Электрозавода в Москве могло стать короткое замыкание

Причиной пожара в здании на Электрозаводской улице в Москве могло стать стать короткое замыкание в электрооборудовании, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

На Электрозаводской улице в Москве загорелось административное здание

В НИИ Склифосовского госпитализируют трех человек, они отравились угарным газом. Их состояние оценивают как не тяжелое, угрозы жизни нет, сообщил Депздрав Москвы.

СК организовал доследственную проверку, прокуратура Москвы контролирует ее ход и результаты.

По данным Telegram-канала Shot, площадь пожара выросла до 300 квадратных метров.

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ФОТО: столичная прокуратура
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