Трех человек госпитализировали после пожара в здании Электрозавода в Москве

Три человека госпитализированы с отравлением продуктами горения после пожара в здании Электрозавода в Москве, сообщили в столичном Депздраве.

СК начал проверку по факту пожара в здании Электрозавода в Москве
«Угрозы для жизни нет», — говорится в сообщении.

Число спасенных при пожаре на востоке Москвы возросло до 80 человек, сообщили в МЧС России.

Людей продолжают выводить из горящего здания, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: столичная прокуратура
ТЕГИ:МЧС РФПожарМосква

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