На Электрозаводской улице в Москве загорелось административное здание
8 февраля 202518:21
Огонь охватил административное здание на Электрозаводской улице в Москве, сообщили в МЧС России.
В ведомстве отметили, что для спасения людей с верхних этажей установлены подъемные механизмы. На месте происшествия работают более 60 пожарных и 16 единиц техники.
По данным Telegram-канала Shot, огнеборцы спасли 40 человек. Минимум 10 из них пострадали, надышавшись газом.
Ранее СМИ писали, что в здании могут быть заблокированы несколько десятков человек. Официальной информации по пострадавшим пока нет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru