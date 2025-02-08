На Электрозаводской улице в Москве загорелось административное здание

В ведомстве отметили, что для спасения людей с верхних этажей установлены подъемные механизмы. На месте происшествия работают более 60 пожарных и 16 единиц техники.

По данным Telegram-канала Shot, огнеборцы спасли 40 человек. Минимум 10 из них пострадали, надышавшись газом.



Ранее СМИ писали, что в здании могут быть заблокированы несколько десятков человек. Официальной информации по пострадавшим пока нет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

