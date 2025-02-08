На Электрозаводской улице в Москве загорелось административное здание

Огонь охватил административное здание на Электрозаводской улице в Москве, сообщили в МЧС России.

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В ведомстве отметили, что для спасения людей с верхних этажей установлены подъемные механизмы. На месте происшествия работают более 60 пожарных и 16 единиц техники.

По данным Telegram-канала Shot, огнеборцы спасли 40 человек. Минимум 10 из них пострадали, надышавшись газом.

Ранее СМИ писали, что в здании могут быть заблокированы несколько десятков человек. Официальной информации по пострадавшим пока нет, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: столичная прокуратура
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