СМИ: причиной пожара в Раменском стал взрыв телевизора

По данным канала, в результате происшествия один человек погиб, ещё семеро жильцов пострадали.

Прибывшим на место пожарным удалось ликвидировать открытое горение, тушение пожара продолжается.

Источник ТАСС заявил агентству, что причиной пожара стал взрыв газа, однако канал «112» ранее сообщил, что дом, в котором произошёл инцидент, не газифицирован.

