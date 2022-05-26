СМИ: причиной пожара в Раменском стал взрыв телевизора

Взрыв телевизора стал причиной пожара в пятиэтажке в Раменском, сообщает Telegram-канал «112».

В центре Москвы эвакуировали постояльцев отеля из-за угрозы взрыва

По данным канала, в результате происшествия один человек погиб, ещё семеро жильцов пострадали.

Прибывшим на место пожарным удалось ликвидировать открытое горение, тушение пожара продолжается.

Источник ТАСС заявил агентству, что причиной пожара стал взрыв газа, однако канал «112» ранее сообщил, что дом, в котором произошёл инцидент, не газифицирован.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Телевизор. Фото: www.flickr.com
ТЕГИ:ПожарВзрывТелевизор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры