Один человек погиб при пожаре в доме в подмосковном Раменском

В подмосковном Раменском произошел пожар в квартире в пятиэтажном доме на улице Гурьева. По данным с Telegram-канала «112», дом не газифицирован.

Около 150 человек эвакуировали из здания в Екатеринбурге из-за пожара

Погиб мужчина. Из горящего здания эвакуировали десять человек, в том числе троих детей.

На месте работают экстренные службы. Причина взрыва устанавливается.


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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:ПожарМосковская Область
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