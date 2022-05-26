Один человек погиб при пожаре в доме в подмосковном Раменском
26 мая 202216:09
В подмосковном Раменском произошел пожар в квартире в пятиэтажном доме на улице Гурьева. По данным с Telegram-канала «112», дом не газифицирован.
Погиб мужчина. Из горящего здания эвакуировали десять человек, в том числе троих детей.
На месте работают экстренные службы. Причина взрыва устанавливается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru