СМИ: при стрельбе в центре Москвы пострадали три человека
14 февраля 202422:32
На улице Плющиха в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, инцидент произошел рядом с отелем «Золотое кольцо» из-за конфликта двух водителей. Один из них достал оружие.
По предварительным данным, стрелял пассажир автомобиля «Гелендваген». Пострадали три человека, утверждает издания.
На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.
В конце января в подмосковных Люберцах произошла разборка с применением огнестрельного оружия, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru