СМИ: при стрельбе в центре Москвы пострадали три человека

На улице Плющиха в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой, пишет Telegram-канал Mash.

В Подмосковье обстреляли автобус хоккейной команды «СКА-Карелия»

По информации издания, инцидент произошел рядом с отелем «Золотое кольцо» из-за конфликта двух водителей. Один из них достал оружие.

По предварительным данным, стрелял пассажир автомобиля «Гелендваген». Пострадали три человека, утверждает издания.

На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.

В конце января в подмосковных Люберцах произошла разборка с применением огнестрельного оружия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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