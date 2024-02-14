СМИ: при стрельбе в центре Москвы пострадали три человека

По информации издания, инцидент произошел рядом с отелем «Золотое кольцо» из-за конфликта двух водителей. Один из них достал оружие.

По предварительным данным, стрелял пассажир автомобиля «Гелендваген». Пострадали три человека, утверждает издания.

На месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов.

В конце января в подмосковных Люберцах произошла разборка с применением огнестрельного оружия, передает «Радиоточка НСН».

