В МЖД назвали причину обрушения моста в Брянской области

Сход поезда с рельсов под Брянском произошел из-за обрушения моста в связи с вмешательством в работу транспорта, сообщили в МЖД.

Люди пострадали в результате обрушения моста в Брянской области

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

На место направлены восстановительные поезда - ликвидировать последствия схода. На движение других поездов ситуация не влияет.

По данным СМИ, в результате ЧП погибли четыре человека — два члена бригады (машинист и помощник) и два пассажира. Официального подтверждения информации о погибших пока нет.

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