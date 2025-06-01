В МЖД назвали причину обрушения моста в Брянской области
1 июня 202500:46
Сход поезда с рельсов под Брянском произошел из-за обрушения моста в связи с вмешательством в работу транспорта, сообщили в МЖД.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия.
На место направлены восстановительные поезда - ликвидировать последствия схода. На движение других поездов ситуация не влияет.
По данным СМИ, в результате ЧП погибли четыре человека — два члена бригады (машинист и помощник) и два пассажира. Официального подтверждения информации о погибших пока нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru