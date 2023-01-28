СМИ: При крушении самолета в Индии спаслись два пилота

Двум пилотов самолетов ВВС Индии, потерпевших крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш, удалось спастись, судьба третьего остается неизвестной, передает телеканал NDTV со ссылкой на источники в Минобороны.

В авиакомпании заявили о гибели всех участников полета разбившегося в Непале самолета

«Обнаружены два пилота, ранены. Их эвакуируют по воздуху», - отмечают собеседники журналистов.

Специальная комиссия, которая занимается расследованием крушения самолетов ВВС, должна определить, было столкновение в воздухе или нет.

Вертолет ВВС занимается поисками третьего пилота.

Ранее стало известно, что два истребителя индийских ВВС потерпели крушение в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Разбившиеся самолеты — Су-30 российского производства и произведенный во Франции Mirage 2000. Об этом сообщает Ani со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

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