СМИ: При крушении самолета в Индии спаслись два пилота
Двум пилотов самолетов ВВС Индии, потерпевших крушение в индийском штате Мадхья-Прадеш, удалось спастись, судьба третьего остается неизвестной, передает телеканал NDTV со ссылкой на источники в Минобороны.
«Обнаружены два пилота, ранены. Их эвакуируют по воздуху», - отмечают собеседники журналистов.
Специальная комиссия, которая занимается расследованием крушения самолетов ВВС, должна определить, было столкновение в воздухе или нет.
Вертолет ВВС занимается поисками третьего пилота.
Ранее стало известно, что два истребителя индийских ВВС потерпели крушение в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Разбившиеся самолеты — Су-30 российского производства и произведенный во Франции Mirage 2000. Об этом сообщает Ani со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 219 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 384 / сут.
- В России госпитализировали 989 человека с коронавирусом за сутки
- СМИ: При крушении самолета в Индии спаслись два пилота
- В Армении женщинам могут разрешить служить в армии
- СМИ: Ставка Европы на природный газ США связана с рисками
- СМИ: Сразу два истребителя ВВС разбились в Индии
- Аналитики назвали четыре возможных шага США для завершения конфликта на Украине
- Комбат «Востока» сравнил бои за Угледар с Куликовым полем
- В МИД заявили о готовности России к массированным кибератакам
- Посол Украины заявил, что Запад пообещал предоставить Киеву 321 танк
- Немцы раскритиковали Бербок за слова о «войне против России»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru