СМИ: При крушении самолета в Индии спаслись два пилота

«Обнаружены два пилота, ранены. Их эвакуируют по воздуху», - отмечают собеседники журналистов.

Специальная комиссия, которая занимается расследованием крушения самолетов ВВС, должна определить, было столкновение в воздухе или нет.

Вертолет ВВС занимается поисками третьего пилота.

Ранее стало известно, что два истребителя индийских ВВС потерпели крушение в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Разбившиеся самолеты — Су-30 российского производства и произведенный во Франции Mirage 2000. Об этом сообщает Ani со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

