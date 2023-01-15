В авиакомпании заявили о гибели всех участников полета разбившегося в Непале самолета
Все 72 человека, находившиеся в самолете авиакомпании Yeti Airlines, разбившегося в Непале 15 января, погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя авиаперевозчика Пембу Шерпу.
«Все погибли - 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все находившиеся на борту мертвы», - заявил он.
Шерпа опроверг ранее сообщавшиеся данные о двоих выживших в авиакатастрофе.
«Это неправда», - сказал он.
По словам Шерпы, опознание тел погибших начнется 16 января. Спасатели продолжают извлекать тела погибших из-под обломков самолета. Тела доставляют в больницы Покхары.
Крушение воздушного судна произошло при взлете. Телеканал News18 сообщил о гибели всех 72 человек, летевших бортом воздушного судна, в их числе 53 непальца и 15 иностранцев из 7 государств - граждане РФ, Индии, Франции, Аргентины и Ирландии.
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