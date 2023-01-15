В авиакомпании заявили о гибели всех участников полета разбившегося в Непале самолета

«Все погибли - 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Все находившиеся на борту мертвы», - заявил он.

Шерпа опроверг ранее сообщавшиеся данные о двоих выживших в авиакатастрофе.

«Это неправда», - сказал он.

По словам Шерпы, опознание тел погибших начнется 16 января. Спасатели продолжают извлекать тела погибших из-под обломков самолета. Тела доставляют в больницы Покхары.

Крушение воздушного судна произошло при взлете. Телеканал News18 сообщил о гибели всех 72 человек, летевших бортом воздушного судна, в их числе 53 непальца и 15 иностранцев из 7 государств - граждане РФ, Индии, Франции, Аргентины и Ирландии.

