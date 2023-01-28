СМИ: Сразу два истребителя ВВС разбились в Индии

«Два самолета вылетели с авиабазы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш, где проходили учения», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что разбившиеся самолеты — Су-30 российского производства и произведенный во Франции Mirage 2000.

На месте ЧП идут спасательные работы. Данных о причине инцидента и состоянии пилотов пока нет.

