СМИ: Сразу два истребителя ВВС разбились в Индии
Два истребителя индийских ВВС потерпели крушение в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Об этом сообщает Ani со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.
«Два самолета вылетели с авиабазы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш, где проходили учения», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что разбившиеся самолеты — Су-30 российского производства и произведенный во Франции Mirage 2000.
На месте ЧП идут спасательные работы. Данных о причине инцидента и состоянии пилотов пока нет.
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