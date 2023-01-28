СМИ: Сразу два истребителя ВВС разбились в Индии

Два истребителя индийских ВВС потерпели крушение в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии. Об этом сообщает Ani со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

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«Два самолета вылетели с авиабазы Гвалиор в штате Мадхья-Прадеш, где проходили учения», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что разбившиеся самолеты — Су-30 российского производства и произведенный во Франции Mirage 2000.

На месте ЧП идут спасательные работы. Данных о причине инцидента и состоянии пилотов пока нет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИстребителиКрушение СамолетаИндия
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