СМИ: При атаке на «Крокус Сити Холл» погибли 82 человека

Количество погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» увеличилось до 82. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

СК: Предварительно, при теракте в «Крокусе» погибли более 60 человек

По данными СМИ, трое из погибших — дети.

Ранее ФСБ сообщила, что, предварительно, в результате ЧП погибли 40 человек. Позже пресс-служба Следственного комитета заявила, что число погибших превысило 60 и в дальнейшем может увеличиться. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, после нападения госпитализировали 115 человек, в том числе пять детей.

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ФОТО: пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва
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