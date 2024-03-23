СМИ: При атаке на «Крокус Сити Холл» погибли 82 человека

По данными СМИ, трое из погибших — дети.

Ранее ФСБ сообщила, что, предварительно, в результате ЧП погибли 40 человек. Позже пресс-служба Следственного комитета заявила, что число погибших превысило 60 и в дальнейшем может увеличиться. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, после нападения госпитализировали 115 человек, в том числе пять детей.

