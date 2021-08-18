СМИ: Президент Афганистана госпитализирован в Абу-Даби
Покинувший Афганистан президент Ашраф Гани госпитализирован в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает иранское агентство YJC со ссылкой на источники, передает РИА Новости.
По данным СМИ, состояние президента ухудшается.
Ранее в МИД ОАЭ подтвердили, что президент Гани и его семья были приняты в ОАЭ «на гуманитарных основаниях».
Гани сложил полномочия и бежал из страны, когда боевики запрещённого в России радикального движения «Талибан» без боя вошли в Кабул и заявили, что полностью контролируют территорию Афганистана. Он объяснил свой поступок желанием «предотвратить бойню».
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