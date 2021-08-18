СМИ: Президент Афганистана госпитализирован в Абу-Даби

По данным СМИ, состояние президента ухудшается.

Ранее в МИД ОАЭ подтвердили, что президент Гани и его семья были приняты в ОАЭ «на гуманитарных основаниях».

Гани сложил полномочия и бежал из страны, когда боевики запрещённого в России радикального движения «Талибан» без боя вошли в Кабул и заявили, что полностью контролируют территорию Афганистана. Он объяснил свой поступок желанием «предотвратить бойню».



