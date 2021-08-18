Военные США стреляли в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу
Американские военные открывали огонь в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
По его словам, непосредственно в людей никто не стрелял, убитых или раненых нет.
Также Кирби добавил, что в аэропорту афганской столицы в настоящий момент находятся уже 4,5 тысячи американских военных, к которым в ближайшие 24 часа присоединятся ещё несколько сотен солдат.
Ранее сообщалось, что семь человек погибли в международном аэропорту Кабула из-за возникшего во время начавшейся эвакуации хаоса. Сотни людей находились на взлетно-посадочной полосе, не позволяя аэропорту функционировать в обычном режиме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Военные США стреляли в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу
- Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане
- «Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок
- Художник Краснов из-за коронавируса оказался в хосписе
- СМИ сообщили об обнаружении чёрных ящиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В
- Лавров и глава МИД Казахстана обсудили проблему бытового национализма
- Московские следователи раскрыли убийство девушки 20-летней давности
- Красноярский депутат процитировал Моргенштерна и объяснился
- Прокурор попросил шесть лет колонии для напавшего на сотрудников ОМОНа в Москве
- На Москву обрушился тропический ливень
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru