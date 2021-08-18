Военные США стреляли в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу

Американские военные открывали огонь в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

По его словам, непосредственно в людей никто не стрелял, убитых или раненых нет.

Также Кирби добавил, что в аэропорту афганской столицы в настоящий момент находятся уже 4,5 тысячи американских военных, к которым в ближайшие 24 часа присоединятся ещё несколько сотен солдат.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в международном аэропорту Кабула из-за возникшего во время начавшейся эвакуации хаоса. Сотни людей находились на взлетно-посадочной полосе, не позволяя аэропорту функционировать в обычном режиме.

