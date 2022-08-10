СМИ: предварительный ущерб от взрывов в Крыму составил 200 млн рублей

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в результате взрывов на аэродроме в Новофёдоровке были повреждены 62 многоквартирных дома, а также 20 коммерческих объектов и несколько десятков частных домовладений, сообщает «Коммерсант».

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В совете министров республике изданию рассказали, что предварительно гражданский ущерб оценивают в 200 млн рублей, окончательные суммы будут озвучены спецкомиссией.

По словам Аксёнова, в настоящее время составляются списки пострадавших, в деньги на восстановление объектов и компенсации гражданам планируется выделить из резервного фонда.

Ранее глава Крыма заявил, что в результате взрывов на аэродроме «Саки» погиб один человек, пострадали ещё 14, при этом госпитализация потребовалась только одному из них.

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