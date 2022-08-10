СМИ: предварительный ущерб от взрывов в Крыму составил 200 млн рублей

В совете министров республике изданию рассказали, что предварительно гражданский ущерб оценивают в 200 млн рублей, окончательные суммы будут озвучены спецкомиссией.

По словам Аксёнова, в настоящее время составляются списки пострадавших, в деньги на восстановление объектов и компенсации гражданам планируется выделить из резервного фонда.

Ранее глава Крыма заявил, что в результате взрывов на аэродроме «Саки» погиб один человек, пострадали ещё 14, при этом госпитализация потребовалась только одному из них.

